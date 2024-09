Mondello, caos differenziata. Zacco contro Rap: “Pronto a denunciare”

L'ira del consigliere forzista. Subito la verifica

PALERMO – Scoppia il caso sulla nuova raccolta differenziata a Mondello. Il capogruppo di Forza Italia di Palazzo delle Aquile, Ottavio Zacco, ha attaccato duramente l’operato di Rap. Il quartiere, dopo la rimozione dei cassonetti dell’indifferenziato, pullula di immondizia abbandonata in strada.

L’affondo a Rap

“Rap, per creare ancora più confusione tra la cittadinanza, in maniera autonoma e senza nessuna condivisione con la popolazione, ha rimosso numerosi cassonetti 24 ore prima dell’avvio della raccolta differenziata, mettendo di fatto in ginocchio migliaia di famiglie che non hanno avuto possibilità di conferire i rifiuti – dice Zacco -. Mi chiedo se questa non è una evidente gestione schizofrenica”

“Non credo alla motivazione data da Rap che l’azienda non è in condizione di rimuovere in una notte e un giorno 350 cassonetti. – tuona il consigliere forzista – Tutto questo caos, ha causato solamente enormi disagi e costi aggiuntivi per rimuovere i rifiuti abbandonati a terra”

Il caos sulla differenziata

L’inizio della campagna, va detto, ha infatti generato un po’ di confusione nella popolazione. Nonostante Rap abbia dato con largo anticipo avviso della rimozione dei cassonetti e che questa sia avvenuta in più step, molti dei cittadini hanno abbandonato lo stesso in strada l’immondizia piuttosto che trattenerla in casa altre 24 ore. “Per questo contestualmente ho chiesto alla polizia municipale di presidiare, d’ora in avanti, in modo più massiccio il territorio”, dice Zacco.

Ma le responsabilità dell’azienda sarebbero più che evidenti secondo il capogruppo, che rincara: “Questa gestione superficiale e confusionaria spero non comprometterà l’avvio di un progetto importante per l’intera città, per i cittadini e per l’ambiente. Soprattutto adesso, che per scongiurare un possibile esito negativo, abbiamo anche risolto il problema dei dimoranti che erano senza kit”, continua Zacco.

“Verificherò personalmente che non sia stato utilizzato un solo mezzo di aziende private per rimuovere le discariche che si erano a create e denuncerò eventuali danni causati dalle pale meccaniche ai marciapiedi dove Rap è intervenuta per rimuovere le numerose discariche che purtroppo si sono create a causa della stessa Azienda – promette -. Questo è il vero ruolo di noi rappresentanti dei cittadini – conclude il capogruppo – tutto il resto è confusione e scenografia”.

La situazione alla Rap

Dalla Rap, al momento, non arrivano risposte ufficiali. Le varie squadre sono state impegnate nella rimozione dei rifiuti nelle aree in cui si trovavano i vecchi cassonetti e si lavora pancia a terra per garantire il nuovo servizio. Il presidente Todaro in persona sarà impegnato, domani mattina, in dei sopralluoghi mirati nelle vie oggetto del programma. La speranza è che adesso che si è partiti con la raccolta porta porta, non si verifichino più gli episodi di abbandono illecito dei rifiuti.