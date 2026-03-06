Mondello, da lunedì al via gli interventi di pulizia del lungomare

Si partirà con la rimozione della sabbia da marciapiedi e carreggiate

PALERMO – Su indicazione del sindaco Roberto Lagalla, l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Piero Alongi ha riunito oggi, insieme agli uffici del settore Ambiente, i tecnici di Rap, Reset, Amap, Coime e della Protezione civile comunale per pianificare le attività da mettere in campo sul lungomare di Mondello.

Al via i primi lavori a Mondello

A partire da lunedì 9 marzo prenderanno il via i primi interventi operativi. In particolare, è prevista la rimozione della sabbia residua sul lungomare di Mondello, nel tratto compreso tra piazza Valdesi e la piazza di Mondello. L’intervento comprenderà la rimozione della sabbia da marciapiedi e carreggiata, oltre alla pulizia delle caditoie, e sarà svolto dagli operatori di Rap e Coime. Rap provvederà inoltre alla rimozione di alcuni rifiuti ingombranti rimasti sulla spiaggia a seguito degli effetti del ciclone Harry.

Parallelamente, Reset avvierà la manutenzione delle aree verdi a partire dalla rotonda di piazza Valdesi e lungo il litorale.

Per quanto riguarda la posidonia accumulata sul tratto cementato prospiciente la piazza di Mondello e nell’area del belvedere, trattandosi di materiale contaminato, sarà rimossa in tempi rapidi.

La restante biomassa spiaggiata lungo la baia, invece, verrà gestita nel rispetto dell’ecosistema marino: essendo un elemento naturale di grande importanza ambientale, non sarà sottratta definitivamente ma sarà gestita, entro e non oltre la stagione balneare, secondo le direttive e le migliori pratiche di gestione sostenibile, attraverso lo stoccaggio temporaneo e il successivo riposizionamento a fine stagione balneare o la re-immissione in ambiente marino.

È stata inoltre pianificata per le prossime settimane la quotidiana pulizia di tutta la spiaggia di Mondello con operatori della Reset, coadiuvati dalla Rap, in attesa che la Regione Siciliana affidi, attraverso le concessioni brevi, i lotti del litorale ai soggetti privati.

Alongi: “Era necessario programmare un’azione organica”

“L’incontro di oggi – dichiara l’assessore Alongi – è servito a coordinare in maniera puntuale gli interventi delle diverse partecipate e degli uffici comunali per restituire pieno decoro e funzionalità al lungomare di Mondello, dopo la revoca della concessione del litorale alla società Italo-Belga, fino ad oggi gestore di questi servizi”.

“Dopo gli effetti delle recenti mareggiate e del ciclone Harry e i primi interventi, che sono serviti a tamponare gli effetti immediati, era necessario programmare un’azione organica che parta dalla rimozione della sabbia e dei rifiuti, prosegua con la manutenzione del verde e con la pulizia dell’intero litorale, e che tenga conto anche della corretta gestione della Posidonia, nel rispetto dell’equilibrio dell’ecosistema marino. Parallelamente – prosegue Alongi – stiamo già lavorando in vista della stagione estiva, predisponendo una serie di convenzioni con associazioni di Protezione civile che potranno garantire il servizio di salvataggio dei bagnanti attraverso l’impiego di moto d’acqua e unità cinofile. L’obiettivo è arrivare ai mesi estivi con un lungomare pienamente fruibile, sicuro e accogliente per cittadini e turisti”.

Zacco: “Interventi concreti per restituire decoro al lungomare”

“Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per avere prontamente dato seguito alla mia richiesta relativa alla necessità di intervenire sul lungomare di Mondello, attivando un coordinamento operativo tra le aziende partecipate e gli uffici comunali competenti. Si tratta di un’azione concreta e necessaria per restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità a uno dei luoghi simbolo della nostra città, duramente colpito dalle recenti mareggiate e dagli effetti del ciclone Harry”, lo dichiara Ottavio Zacco, presidente della VI commissione consiliare.

“Accolgo con soddisfazione la risposta dell’Amministrazione perché dimostra attenzione verso le segnalazioni provenienti dal territorio e la volontà di intervenire tempestivamente per risolvere criticità che riguardano cittadini, residenti e operatori economici. Il lavoro di coordinamento tra Rap, Reset, Amap, Coime e Protezione civile rappresenta un segnale importante di operatività e di collaborazione istituzionale, fondamentale per garantire risultati concreti. Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione degli interventi affinché il lungomare di Mondello possa tornare pienamente fruibile nel più breve tempo possibile e presentarsi al meglio in vista della prossima stagione balneare”.