Mondello è isola pedonale, Giambrone: cambiamento storico

Da oggi cambia la viabilità nella borgata marinara di Palermo

PALERMO – “È assolutamente un cambiamento storico per Mondello che va in perfetta sintonia con quello che abbiamo realizzato in città, con l’istituzione di aree pedonali che sono una risorsa per la borgata e per tutta la città”. La definisce così il vice sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, l’istituzione del percorso pedonale nella borgata marinara di Palermo, fortunatamente, filata via lascia per il primo giorno, ma nel fine settimana potrebbe anche scoppiare il caos perché molti cittadini e non potrebbero non essere informati.

“Questo processo l’abbiamo condiviso con i commercianti e i residenti. Credo che segni un passo in avanti rispetto alle esigenze di poter vivere la borgata all’insegna di questa bella camminata. Credo che sia veramente storica per Palermo”.

Il vice sindaco è consapevole che molti cittadini potrebbero non condividere questa scelta: “Vogliamo ricordarci cosa è successo a Piazza San Domenico o a Piazza Pretoria quando abbiamo tolto le macchine? Proviamo a rimettere le macchina a piazza San Domenico. Ci vuole del tempo per cambiare le abitudini. Sarà una grande vittoria anche su Mondello”.

Domani pomeriggio il vicesindaco e l’assessore incontreranno, presso lo stabilimento balneare, i vertici della Società ItaloBelga per studiare interventi mirati alla collocazione di elementi di arredo della passeggiata fino alla piazza di Mondello.

“Il cambiamento culturale della città – sottolinea il sindaco, Leoluca Orlando – passa dal fatto che la pedonalizzazione di Mondello è stata costruita in sinergia con i residenti e con gli operatori economici che hanno aiutato l’Amministrazione comunale a raggiungere questo obiettivo. Adesso sarà importante testare questi primi giorni per poi estendere la pedonalizzazione fino alla rotonda di Valdesi, sicuri che il provvedimento sarà apprezzato dalla città”.

“La pedonalizzazione del lungomare di Mondello – dichiara l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania – è una scelta strategica in continuità con i processi di vivibilità che hanno contribuito a rendere più ecologica la città negli ultimi anni. L’investimento sulla mobilità sostenibile è irreversibile e il fatto che tra qualche anno Mondello sarà raggiungibile con il tram rappresenta la vera svolta per la borgata marinara”.

Le reazioni dei cittadini

Tra chi apprezza questa nuova ordinanza c’è Giuseppe Reitano, che questa mattina ha accompagnato il proprio figlio a Mondello, ma ha una puntualizzazione da fare: “Sono d’accordo, ma come al solito le cose palermitane vengono fatte di botto in modo da far organizzare il cittadino al meglio. In tutte le altre parti del mondo ci sono aree pedonali, sia in centro che nelle aree marinare. È normale che sia così, anzi abbiamo perso tempo”.

Favorevole a questa scelta anche la guida turistica Vincenzo Micales ma, anche lui, con qualche piccola precisazione: “In linea di massima sono d’accordo con questa nuova ordinanza, un po’ meno per la viabilità dei mezzi turistici perché avranno difficoltà. Molti turisti non posso camminare a piedi per il semplice motivo che sotto il sole qualcuno rischia di stare male. Molto spesso queste cose non si sanno in tempo”.

“Per quanto riguarda la pedonalizzazione – ha concluso Micales – è meglio così che avere le macchine in mezzo ai piedi, su questo non c’è dubbio. Bisogna fare in modo che non ci siano persone avvantaggiate e altre svantaggiate, cosa che accade molto spesso”.