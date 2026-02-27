Mondello, Italo-Belga: “Pronto il ricorso al Tar”

Interviene la società che gestiva lo stabilimento balneare

PALERMO – La società Italo belga, che gestisca un’ampia porzione della spiaggia di Mondello a Palermo, dopo il provvedimento di decadenza della concessione stigmatizza “le modalità di notifica del provvedimento, ricevuto formalmente solo molte ore dopo la sua massiccia diffusione agli organi di stampa. Tale circostanza costituisce una grave scorrettezza e segnala un’anomala gestione delle procedure amministrative, nella quale il clamore mediatico ha finito per precedere la certezza del diritto e il doveroso rispetto delle garanzie dei soggetti coinvolti”.

Italo-Belga: “Pronto il ricorso al Tar”

La Società, spiega una ritiene che le motivazioni addotte dalla Regione “risultino non aderenti alla realtà dei fatti e sproporzionate, e saranno puntualmente contestate nelle sedi competenti. Si tratta, peraltro, del primo atto compiuto e direttamente impugnabile formalmente notificato alla Società dall’inizio della vicenda, finora discussa prevalentemente fuori dalle sedi competenti”.

L’Italo belga comunica “di aver già conferito mandato ai propri legali di impugnare prontamente il decreto dinanzi al Tar, chiedendone l’immediata sospensione, anche in ragione dei rilevanti danni economici e reputazionali che ne derivano, a partire dalle ricadute sui lavoratori e sull’organizzazione aziendale”.

“Parleranno le carte e parleranno i giudici. In gioco non c’è soltanto una storia imprenditoriale, ma anche il lavoro di tante persone e la certezza del diritto per chi investe e opera nel rispetto delle regole”, dice la Società.