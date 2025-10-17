Mondello, La Vardera: revocare la concessione demaniale alla Italo-Belga

La richiesta formale del deputato regionale di Controcorrente

PALERMO – “Dopo il silenzio imbarazzante da parte dei vertici politici sia della Regione che del Comune non mi resta che chiedere formalmente la revoca della concessione demaniale alla Italo-Belga, che oggi detiene circa l’80% della spiaggia di Mondello”. Lo dice il deputato e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“La prefettura ha avviato delle verifiche sull’organico, i media hanno evidenziato che tra i dipendenti ci siano soggetti che sono parenti della nota famiglia mafiosa della zona di San Lorenzo, Genova . continua La Vardera -. Una situazione che desta preoccupazione considerato che nessuno di questi soggetti ha mai preso le distanze dalla mafia e che ad oggi controllano di fatto un bene strategico per il turismo dell’intera Regione. Mi sorprende ancora oggi tutta questa omertà istituzionale da parte di Schifani e di Lagalla che, nonostante tutto il materiale a loro disposizione, non hanno ancora detto una sola parola sulla vicenda”.

“Perché questo silenzio? – si chiede -. Come mai non vogliono mettersi ‘contro’ la Italo-belga? Per queste ragioni ho deciso di mettere nero su bianco una richiesta formale di revoca. La legalità in questa terra viene prima di ogni cosa e forse a Schifani e Lagalla, fa comodo vivere in questa zona grigia”.