“Paolo, morto in mare a Mondello come Simone: riviviamo quel dolore”

La tragedia sovrapposta a un altro terribile incidente

PALERMO – Era il 3 agosto del 2011 quando un incidente nel mare di Mondello spezzò la vita del giovane Paolo Baglione. Aveva la stessa età di Simone La Torre (a sinistra nella foto), il 23enne morto sabato pomeriggio dopo essere caduto da un gommone noleggiato nella borgata marinara.

I familiari di Paolo Baglione e il dolore: “Un incubo che torna”

Le indagini sull’incidente di tre giorni fa sono tuttora in corso e diversi aspetti dovranno ancora essere chiariti, ma anche in quel caso, fatali si rivelarono le ferite provocate dall’elica del motore. Una terribile tragedia che fa inevitabilmente ripiombare nell’incubo i familiari del giovane che quattordici anni fa si trovava in vacanza nel capoluogo siciliano.

“Riviviamo lo stesso dolore – dice Daniela Accetta, zia di Paolo Baglione – e nonostante sia trascorso tanto tempo, quel vuoto resta incolmabile. Speravamo qualcosa del genere non accadesse mai più, invece un altro ragazzo ha perso la vita con le stesse modalità e da tre giorni stiamo malissimo”.

Ogni 3 agosto una messa per Paolo

I genitori di Paolo, palermitani che vivono ancora oggi in Belgio, tornano ogni estate in Sicilia. “Ogni 3 agosto – prosegue la zia – mia sorella Francesca e mio cognato Claudio vengono in città per celebrare una Messa in ricordo di Paolo. In questi giorni stanno vivendo la stessa angoscia di quel periodo, quando ci arrivò quella terribile notizia”.

“Un dolore che strappa anima e cuore e che ferma la vita – prosegue la zia -. Si va avanti per gli altri figli, ma la nostra famiglia ha una profonda ferita che non si è mai chiusa. Per questo siamo molto vicini ai genitori di questo ragazzo, sappiamo il dolore atroce che stanno provando”.

Il processo per la morte di Paolo Baglione

La morte di Paolo Baglione portò ad un processo che si concluse con l’assoluzione del giovane che era alla guida del gommone. Era accusato di omicidio colposo. Sono invece in corso, gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente che è costato la vita a Simone La Torre, che aveva noleggiato il gommone insieme ad altri sette amici.

Il dolore di Monreale

Il ragazzo sarebbe scivolato mentre si trovavano al largo, finendo sull’elica del motore. Soccorso dagli amici, è stato trasportato al porticciolo, ma nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Monreale, dove il 23enne abitava con i genitori, il fratello e la sorella.