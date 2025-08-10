Simone, morto in mare a Mondello: “Un dolore che distrugge”

Choc e incredulità. Domani i funerali

PALERMO – “Un altro figlio della nostra comunità ci ha lasciato. È un altro giorno triste per tutti noi, addio dolce Simone”. Monreale, nel Palermitano, piange ancora una volta per una giovane vita spezzata. Simone La Torre, il ragazzo di 23 anni che ieri, sabato 9 agosto, ha perso la vita dopo un incidente nel mare di Mondello, abitava nella frazione di Aquino.

La dinamica dell’incidente in gommone

In base a una prima ricostruzione, il giovane sarebbe scivolato in acqua dal gommone che insieme ad altri sette amici aveva poco prima noleggiato. Finito sulle eliche del motore, è rimasto gravemente ferito e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’ennesima tragedia ha gettato in un profondo choc la cittadina normanna, che nel frattempo si prepara per dare l’ultimo saluto al ragazzo, che dopo il diploma all’Ipsia Enrico Medi di Palermo lavorava come meccanico.

“Educato e sorridente”

“Era educato, sempre sorridente, un ragazzo per bene”, dice chi conosce anche la sua famiglia, i genitori Giusy e Tony e gli altri due figli. “Ricordo quanto eri felice del tuo primo motorino – si legge tra i messaggi lasciati sui social – e quanta voglia avevi di scoprire la vita. Si è spezzata troppo presto, lasciando un grande vuoto in tutti noi. Un dolore che distrugge”.

Il dolore dell’ex insegnante per Simone, morto in mare

E ancora: “Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia – dice Rosi La Mantia insegnante di Simone -. Una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia; è un onore quando i genitori ci affidano due figli, Il loro bene più prezioso”.

L’ultimo saluto a Monreale

Gli accertamenti eseguiti da Capitaneria di porto, guardia di finanza e poliai, ieri, sono andati avanti per tutta la sera. La procura ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo del ragazzo e la salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Morto in mare a Mondello: le indagini

Proseguono intanto le indagini per accertare la dinamica del drammatico incidente che non ha lasciato scampo al 23enne. Tra i punti da chiarire, un’eventuale manovra sbagliata effettuata da chi era alla guida del gommone, che potrebbe avere provocato la caduta. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Santa Teresa.