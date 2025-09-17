Mondello, nasce il Parco Giochi Inclusivo

L'iniziativa

PALERMO – La giunta comunale di Palermo ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo Parco Giochi Inclusivo di Mondello, “un progetto – si legge in una nota – che nasce da un’idea e dall’impegno costante della consigliera comunale Catia Meli, che ha seguito l’iniziativa in tutte le sue fasi, a partire dalla prima richiesta di fattibilità presentata l’8 novembre 2024 fino al completamento di questi giorni”.

L’area interessata è quella di via Palinuro, adiacente al plesso scolastico “Riso” dell’I.C.S. Borgese – Mondello, e rappresenta uno spazio di grande valore sociale per il quartiere e per l’intera città.

Un progetto per tutti i bambini

Il parco sarà privo di barriere architettoniche e dotato di attrezzature inclusive – scivoli, altalene accessibili, giostre inclusive e pannelli sensoriali – che permetteranno a bambini con e senza disabilità di giocare insieme, sviluppando abilità motorie, sensoriali ed emotive.

In modalità complementare, all’interno del plesso scolastico Borgese – complesso Riso è stato realizzato un orto didattico unico nel suo genere, che sarà a disposizione degli alunni della scuola, diventando un laboratorio educativo permanente.

Un impegno condiviso

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Palermo – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con RE.Se.T., l’Istituto Comprensivo Borgese – Mondello e la Società Iris Mobili Srl (Mondo Convenienza).

Il protocollo mira a rigenerare l’area verde di via Palinuro, creando un ambiente accogliente e sicuro, promuovere percorsi di educazione ambientale legati anche all’orto didattico, a valorizzare la partecipazione attiva di cittadini e famiglie ed a diffondere una cultura della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

Le dichiarazioni

“Il Parco Giochi Inclusivo di Mondello rappresenta un modello concreto di rigenerazione urbana e di attenzione all’ambiente, dove lo spazio pubblico diventa occasione di socialità, educazione e crescita per i più piccoli e per le famiglie. Si tratta di una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, che dimostra come, lavorando insieme, si possano ottenere risultati di grande valore per la comunità. L’auspicio è che esperienze come questa possano moltiplicarsi nella nostra città e che sempre più soggetti decidano di mettersi al servizio del territorio, per contribuire a renderlo più accogliente, inclusivo e sostenibile”, dichiara l’Assessore alle Politiche Ambientali Pietro Alongi

“Questo progetto è nato da un’idea che ho fortemente voluto portare avanti per garantire a tutti i bambini il diritto al gioco, senza esclusioni. Vedere oggi il parco inclusivo di Mondello diventare realtà significa offrire alla città un luogo di aggregazione e crescita, dove la diversità diventa una ricchezza”, dichiara la Consigliera comunale Catia Meli.

“L’inaugurazione del Parco Inclusivo di via Palinuro rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità scolastica: un luogo accessibile a tutti, capace di coniugare inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Questo spazio costituisce un segnale importante di attenzione al diritto di ogni bambino e di ogni cittadino a fruire di luoghi pubblici realmente accessibili, sicuri e privi di barriere, un punto di riferimento educativo e di cittadinanza attiva che mira al rispetto delle persone e dell’ambiente”, dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Borgese Anna Maria Caruana.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire alla rigenerazione urbana di Palermo e al miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti. Già dall’apertura del nostro nuovo punto vendita lo scorso anno, Palermo e i palermitani ci hanno accolto con calore e affetto e, con questo progetto, desideriamo essere accanto alla Città in cui operiamo partecipando con un gesto concreto a questa iniziativa, capace di avere un impatto positivo su famiglie, bambini e cittadini tutti”, afferma Federica Barberis direttore vendite di Mondo Convenienza.

In questi giorni saranno completati i lavori di messa in opera ed allestimento mentre l’inaugurazione avverrà il 20 settembre prossimo alle ore 11 alla presenza della cittadinanza e della stampa.