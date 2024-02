Mondello piange la scomparsa dell’albergatore Nicolò Genovese

Ha fondato l'hotel Conchiglia d'oro

PALERMO – È morto l’imprenditore turistico palermitano Nicolò Genovese. Con la sua scomparsa, Mondeĺlo piange la scomparsa di uno degli “inventori” dell’hotellerie della località turistica amata dai palermitani e in tutto il mondo.

Alla fine degli anni Cinquanta, Genovese fonda l’hotel Conchiglia d’oro di Mondello, ancora oggi punto di riferimento per turisti italiani e stranieri. Da ricordare anche il suo impegno sindacale, con una vita spesa per Confesercenti, organizzazione di cui ha ricoperto la carica di Presidente Provinciale di Palermo. Genovese è stato anche vice presidente dell’ente bilaterale del turismo di Palermo e membro della Camera di Commercio. Impegnato in politica, ha ricoperto diversi incarichi nel Pci/Pds. Laureato in giurisprudenza, era noto a tutti come l’Avvocato.

Da ricordare anche il suo impegno per la promozione della cultura: è stato tra i fondatori del premio Mondello.

I funerali di Nicoló Genovese si terranno domani, 9 febbraio, alle 9.30 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Partanna Mondello.