Mondiali, richiesta ufficiale Figc sulla capienza per i play off

La partita si disputerà al Barbera

PALERMO – Stadio con capienza del 100 per cento del pubblico a Palermo, per tifare l’Italia verso i Mondiali Qatar 2022. Lo ha chiesto oggi – ufficialmente – apprende l’ANSA – il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, con una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza. L’attuale capienza è del 75%, e per il primo turno dei play off in programma il 24 marzo contro la Macedonia del Nord i biglietti messi in vendita sono andati esauriti nel giro di poche ore.

