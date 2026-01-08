 Monreale, 14enne in piazza con una pistola giocattolo: denunciato
Monreale, 14enne in piazza con una pistola giocattolo: denunciato

Un passante si è accorto dell'arma che teneva nel borsello
L'EMERGENZA
PALERMO – Ha trascorso la serata in piazza a Monreale con una pistola nel marsupio. Un passante si è accorto dell’arma che un ragazzo di 14 anni teneva nel borsello mentre assisteva a uno spettacolo musicale in piazza Guglielmo II.

Ha chiamato i carabinieri che stavano svolgendo il servizio d’ordine. Il ragazzo è stato bloccato e nel corso della perquisizione è stata trovata la pistola risultata giocattolo ma simile a una vera e senza il tappo rosso. L’indagato è stato denunciato per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

