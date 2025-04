Monreale, il 19enne piange e chiede scusa: “Ho distrutto quattro famiglie”

Cosa ha detto Salvatore Calvaruso

PALERMO – Piange e chiede ripetutamente scusa. Dice di essere cosciente di avere ucciso tre persone e distrutto la vita di quattro famiglie. Non solo quelle delle vittime, ma anche la sua.

Salvatore Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto dichiarazioni spontanee nel corso dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Ivana Vassallo.

Il diciannovenne fermato per la strage di Monreale ha ammesso di avere sparato davanti al pub in via Benedetto D’Acquisto nella notte fra sabato e domenica scorsi.

Ha spiegato però di averlo fatto per difendersi dall’aggressione delle vittime dopo alcuni screzi per il modo di guidare gli scooter.

Monreale, la ricostruzione dei fatti

Si è limitato a fornire la sua ricostruzione dei fatti. Erano presenti anche i pubblici ministeri Luisa Vittoria Campanile e Felice De Benedittis, oltre al difensore l’avvocato Corrado Sinatra.

Il gruppo di ragazzi di Monreale avrebbe frainteso il loro comportamento. Credevano che i giovani dello Zen stessero rubando uno scooter parcheggiato davanti al lounge bar nel centro storico della cittadina arabo-normanna.

Qualche parola di troppo, poi gli spintoni e la rissa dopo gli sfottò e i rimproveri per lo stile di guida. Secondo Calvaruso, sarebbero stati loro ad essere picchiati per primi anche con l’uso di caschi. A quel punto è scoppiato il putiferio, Calvaruso ha estratto l’arma e ha fatto fuoco all’impazzata.

Sull’arma, sugli altri presenti e su tutti gli altri dettagli della folle notte nulla ha aggiunto. Poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Gip si è riservato la decisione sulla misura cautelare da adottare.