Monreale, 75enne non rientra a casa: ritrovato morto nel suo terreno

Il medico legale ha accertato che si è trattato di arresto cardiaco

MONREALE (PALERMO) – Un uomo di 75 anni nella serata di ieri, venerdì 29 marzo, non è rientrato a casa e i familiari preoccupati si erano rivolti ai vigili del fuoco per chiedere aiuto.

Le squadre di soccorso sono intervenute nel terreno dell’uomo, che si trova nel comune di Monreale, a pochi passi da Palermo, e hanno ritrovato il 75enne a terra privo di vita.

Fino a tarda sera sono andati avanti gli accertamenti dei carabinieri della locale compagnia. Il medico legale ha accertato che sull’uomo non c’erano segni di violenza e la morte è avvenuta per arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.