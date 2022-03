Monreale, al via le iscrizioni al corso di fotografia per giovani disoccupati

Il percorso formativo è organizzato da Ted Formazione in collaborazione con Canon Italia

PALERMO – Dopo il successo della masterclass di fotografia dello scorso novembre, Ted Formazione e l’istituto Henri Cartier Bresson lanciano un nuovo corso di fotografia organizzato in collaborazione con Canon Italia.

Il corso prevede ben 860 ore di corso, durerà massimo 8 mesi e si terrà a Monreale. A tenere il corso saranno 5 docenti di eccellenza: Mariano Bevilacqua, Andrea Benedetti, Roberto Marini, Salvatore Mercadante, Raffaele Ingegno.

Ted Formazione, ente affermato nel settore della formazione professionale rilascerà ai partecipanti un diploma EQF4 come tecnico di produzione fotografica. Durante il corso, inoltre, l’ente metterà a disposizione degli allievi le attrezzature dell’ente, uno studio fotografico e la disponibilità di modelli e modelle.

Molti gli argomenti oggetto del corso. Dalla tecnica fotografica di base, si passerà allo studio dei segreti dei vari stili di fotografia: naturalistica, reportage, ritratto, moda, matrimonio. Ma oggetto del corso saranno anche la progettazione fotografica, la gestione della luce, lo sviluppo fotografico, il fotoritocco e la stampa.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo corso in partnership con Canon Italia. – spiega il direttore didattico di Ted Formazione, Toni Marfia, che aggiunge: – È il segno di una collaborazione che si fortifica e che offre alla Sicilia un’offerta formativa di eccellenza, allo scopo di far nascere professionisti di grande livello”.

Il percorso formativo è aperto sia ai giovani disoccupati che agli occupati. Diverso sarà il numero di ore (860 per i disoccupati e 400 per gli occupati) e le attività che riguarderanno gli studenti a seconda della loro diversa partecipazione al mondo del lavoro. Il programma è identico. Per gli occupati sono previste un numero inferiore di ore di lezione, e non è previsto lo stage.

L’iniziativa è aperta a 20 persone. Sarà possibile iscriversi fino a chiusura dei posti. Le lezioni saranno organizzate in modo concorde con gli studenti e i docenti. Il corso sarà a pagamento e il versamento della quota sarà rateizzabile.

Con le sue sedi dislocate nel territorio della provincia di Palermo e Trapani (Monreale, Carini, Belmonte Mezzagno, Corleone, Misilmeri e Castelvetrano) Ted è un ente di formazione che opera nel territorio in diversi settori. L’ente organizza principalmente corsi gratuiti IeFP, di istruzione e formazione per giovani dai 13 ai 17 anni. Inoltre, la struttura realizza corsi di formazione per adulti, in linea con la programmazione della Regione Siciliana.