Monreale, fiori sul luogo della strage per Andrea, Salvo e Massimo

Domani alle 18.00 fiaccolata per le vie del paese

PALERMO – Almeno 400 persone si sono recate nel tardo pomeriggio in via Benedetto D’Acquisto, a pochi passi dal duomo di Monreale, per deporre mazzi di fiori nel luogo in cui hanno perso la vita, sabato notte, Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.

Sul luogo in cui sono stati uccisi i tre ragazzi, c’era anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Domani pomeriggio, dalla chiesa del Santissimo Salvatore, a conclusione della novena che avrà inizio alle 18, partirà una fiaccolata che percorrerà le vie del paese.