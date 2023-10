Le indagini sono condotte dai carabinieri

MONREALE (PALERMO) – Rapina in un supermercato di Monreale nella serata di ieri, 9 ottobre, all’ora di chiusura al supermercato Conad di Monreale, in via Ponte Parco.

In quattro, armati e coi i volti coperti, si sono diretti alle casse e dopo aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare i soldi, in presenza di decine di clienti. Il bottino è da quantificare.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.