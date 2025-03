Monreale, precipita dal tetto e muore: perde la vita un operaio

Stava lavorando in una villetta. Chi è la vittima

MONREALE (PALERMO)- Un altro tragico incidente sul lavoro nel Palermitano. È successo a Monreale, dove ha perso la vita Antonio Alongi, 55 anni. L’operaio edile stava lavorando sul tetto di una villetta in via Regione Siciliana.

In base a una prima ricostruzione, stava rimuovendo alcune lamiere quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando poi da un’altezza di tre metri. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, insieme al personale del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare e non è rimasto che accertare il decesso. I militari hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, in corso anche tutti gli accertamenti per verificare la presenza o meno degli standard di sicurezza.

Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita sul posto dal medico legale, poi la salma dell’operaio è stata trasferita all’Istituto di medicina del Policlinico, dove sarà eseguita l’autopsia.

L’incidente a Termini Imerese

È il secondo tragico incidente sul lavoro nel giro di dieci giorni, in provincia di Palermo. Il 7 marzo un trentenne, titolare di un’azienda, è morto a Termini Imerese. Il muletto su cui si trovava si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo.