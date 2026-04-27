Monreale, la scuola si interroga sulle emozioni oltre il dolore

Dopo i terribili fatti di cronaca

MONREALE – Smontare l’analfabetismo emotivo per prevenire il dolore della cronaca. Martedì 28 aprile, alle ore 11, il Cineteatro Imperia di Monreale ospiterà il convegno inaugurale di “Oltre l’emozione”. Un percorso rivolto ai licei del territorio che punta a trasformare la scuola da luogo di istruzione a spazio di educazione della persona. Un seminario promosso dalla Consulta Giovanile.

La spinta della Consulta

A dare il via ai lavori sarà Flavio Messina, Presidente della Consulta Giovanile di Monreale, che sottolinea la necessità di unire le forze tra generazioni: “Quest’iniziativa rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione per incontrarsi e riflettere insieme sulle sfide del presente. Come Consulta, abbiamo fortemente voluto questo spazio di condivisione che mette al centro il dialogo tra l’esperienza dei professionisti e l’energia delle nuove generazioni. Invito tutta la cittadinanza, e in particolare i giovani, a partecipare: la vostra presenza è il segno di una Monreale che vuole crescere e guardare al futuro con consapevolezza”.

Abitare il proprio mondo interiore

L’ideatore dell’evento, Mattia Intravaia, sposta l’accento sulla prevenzione, convinto che la risposta alla violenza risieda nella consapevolezza di sé: “La lotta alla violenza non può esaurirsi nella gestione delle emergenze: serve un approccio proattivo che metta al centro l’educazione delle nuove generazioni. Il cuore della sfida risiede nella capacità di insegnare ai giovani come abitare il proprio mondo interiore. Sono convinto che solo attraverso una profonda consapevolezza di sé si possa costruire una relazione sana e autentica con l’altro. In questo senso, la riscoperta dell’interiorità non è un esercizio astratto, ma il primo, concreto atto sociale per disinnescare il conflitto e promuovere una vera cultura della relazione nel nostro territorio”.

Il programma del convegno

Il convegno proporrà un confronto multidisciplinare per fornire strumenti critici agli studenti. Lo psicoterapeuta Gianni Ferraro aprirà i lavori analizzando la distinzione tra emozione e sentimento sotto il profilo biologico e culturale. Seguirà la professoressa Antonella Vaglica, che rileggerà il rapporto tra il mito e le passioni umane, mentre la professoressa e counselor Ornella Ingargiola approfondirà la dinamica tra innamoramento e amore, inteso come reciprocità tra “interi” e non come completamento di mancanze personali. A chiudere il cerchio, l’intervento di Mattia Intravaia sul ruolo dell’intelligenza sentimentale nella formazione dell’identità civile.

L’ambizione del progetto è quella di varcare i confini di Monreale per approdare nelle scuole di Palermo, nella speranza di formare una coscienza collettiva più sensibile, capace di trasformare il conflitto in consapevolezza.