Monreale, la madre di una vittima: “Ascoltate i vostri figli”

Le parole di Antonella Ciolino, madre di Massimo Pirozzo

PALERMO – “Cari genitori, ascoltate i vostri figli, dedicate loro tempo e attenzione. State loro vicino, seguite le loro vite. La vostra presenza e il vostro supporto sono un faro prezioso per loro. E voi, giovani, non abbiate timore di aprirvi”.

Lo ha detto Antonella Ciolino, madre di Massimo Pirozzo, una delle vittime della strage di Monreale durante la conferenza su “Emergenza giovani: violenza, disagio, risposte educative” promossa dall’amministrazione comunale.

Monreale, le parole di una madre

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Alla manifestazione sono intervenuti fra gli altri Claudia sorella di Massimo Pirozzo e i parroci Nicola Gaglio, Andrea Palmeri e Don Luca Leone.

“Raccontate tutto ai vostri genitori – ha aggiunto – alle vostre mamme. Parlare con loro è il primo passo per affrontare qualsiasi difficoltà e per costruire un rapporto di fiducia che vi accompagnerà per sempre. Un invito per tutti: quando siete insieme, mettete via i telefoni. Date valore alla vostra vita”.