Monreale ricorda il carabiniere Rosario Giaccone, ucciso nel 1986

La commemorazione con il sindaco Arcidiacono e il comandante dei carabinieri di Monreale Giulio Modesti

PALERMO – E’ stato ricordato a Monreale il carabiniere Rosario Pietro Giaccone, medaglia d’oro al merito civile, ucciso da tre sicari il 17 novembre del 1986 in via Giovanni Verga all’Albergheria a Palermo. Giaccone, che era stato carabiniere ausiliario, tra il settembre 1979 e il settembre 1980 nella stazione di Palermo Falde. Il 17 giugno del 1980 aveva sventato una rapina al mercato ortofrutticolo uccidendo uno dei rapinatori.

Le indagini hanno accertato che il militare sarebbe stato assassinato per vendicare la morte di quel rapinatore. Il 13 aprile 2006 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” con la seguente motivazione: “Giovane carabiniere in congedo, veniva barbaramente crivellato da colpi d’arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta perpetrata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di servizio”. Alla cerimonia sono intervenuti il comandante del gruppo carabinieri di Monreale, tenente colonnello Giulio Modesti, e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono