Monreale, successo per Bliss in tour: il trionfo dell’Alta Moda e dei Premi Internazionali

In passerella hanno brillato le collezioni di Paola Filippone e Michela Ferriero

MONREALE (PALERMO) – Si è chiusa con uno strepitoso successo l’edizione 2026 di “Bliss in Tour”, la kermesse promossa dal Comune di Monreale e diretta da Roberto Capone. La storica Piazza Guglielmo II ha fatto da cornice a una serata che ha unito alta moda, cinema e arte, arricchita dal tributo speciale per il 400° anniversario del SS. Crocifisso.

All’evento, condotto dalla giornalista Nadia La Malfa, hanno preso parte gli assessori comunali Salvo Giangreco e Giuseppe Di Verde, che hanno espresso grande soddisfazione per il rilievo internazionale della manifestazione.

I riconoscimenti

Il clou della serata è stato la consegna dei prestigiosi riconoscimenti a nomi d’eccellenza.

Anton Giulio Grande: il celebre stilista ha scelto la Sicilia per presentare la sua nuova capsule di Alta Sartoria.

Paolo Longhitano: il fashion jewelry designer (reduce dal successo di Il Diavolo veste Prada 2) è stato premiato come Personaggio dell’Anno.

Totò Cascio: icona di Nuovo Cinema Paradiso, ha ricevuto un premio speciale alla carriera.

Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara: i ballerini del Teatro Massimo di Palermo sono stati celebrati come Coppia Artistica.

Felice Cavallaro: giornalista del Corriere della Sera e ideatore della “Strada degli Scrittori”, premiato per la sua attività culturale.

In passerella hanno brillato le collezioni di Paola Filippone, Michela Ferriero e l’atteso debutto stilistico della cantante Alessandra Salerno, che ha accompagnato le modelle con la sua voce. A valorizzare il look delle modelle sono state le splendide acconciature create in esclusiva dagli hair stylist Giuseppe Balsano e Lilly Di Liberto.

Spazio anche alla solidarietà con il claim “La prevenzione va di moda”: sul palco è salito il Presidente di Biofarmatec, Claudio Raia, per un momento di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al colon. Tra couture, cultura e impegno sociale, “Bliss in Tour” si conferma l’appuntamento glamour più esclusivo dell’estate siciliana.