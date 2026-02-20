Monreale, turista francese accusa un malore e muore sul tetto del Duomo

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provato a salvarlo. Aveva 72 anni

MONREALE (PALERMO) – Tragedia a Monreale, dove un turista francese di 72 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre visitava il tetto del Duomo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava visitando il Duomo e dopo aver salito le scale che porta al tetto si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno fornito un’autoscala per agevolare i soccorsi, e i sanitari del 118 hanno avviato le manovre di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco nella speranza di salvarlo.

Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo, per il 72enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dichiarato il decesso sul luogo.