PALERMO- “Sono ore di grande preoccupazione per Monreale e le sue frazioni, in modo particolare Pioppo e San Martino, duramente colpite da un vasto incendio che ha reso necessaria l’evacuazione di numerose abitazioni”. Così il deputato regionale Marco Intravaia.
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“La situazione è particolarmente delicata e preoccupante – aggiunge –. Si sta facendo ogni sforzo per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dei cittadini. Tutte le forze sono in campo, tante unità dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile e Forze dell’Ordine che stanno affrontando un’emergenza resa ancora più difficile dalle alte temperature e dalle condizioni del vento. Stanno operando anche tre Canadair e tre elicotteri, da ore incessantemente in volo per arginare il fronte del fuoco. Uno sforzo imponente contro un nemico decisamente superiore in forza distruttiva”.
“Continuiamo a seguire l’evolversi della situazione minuto per minuto, con l’auspicio che l’incendio possa essere domato al più presto. In questo momento la priorità assoluta è salvaguardare l’incolumità delle persone, proteggere le abitazioni e limitare i danni al territorio”, conclude Intravaia.