Montelepre, intimidazioni al sindaco. Tamajo: “Solidarietà a Terranova”

L'assessore regionale alle Attività produttive ha partecipato al consiglio comunale

MONTELEPRE – L’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha partecipato ieri sera al Consiglio comunale straordinario di Montelepre, nel Palermitano, convocato dopo l’intimidazione subita dal sindaco Giuseppe Terranova. Qualcuno ha imbrattato con vernice spray e scritte ingiuriose il prospetto laterale dell’abitazione del primo cittadino. Sono in corso, al momento, le indagini da parte delle forze dell’ordine.

“L’aggressione vile e inaccettabile nei confronti del sindaco Terranova – ha detto Tamajo – è un attacco non solo alla sua persona, ma all’intera comunità di Montelepre e alle istituzioni democratiche. Sono qui per esprimere la mia solidarietà e quella del governo regionale: non possiamo e non dobbiamo mai cedere alla paura. Le istituzioni devono restare unite e compatte di fronte a ogni tentativo di condizionamento”.

Tamajo ha sottolineato “l’importanza di sostenere gli amministratori locali, spesso in prima linea nella gestione di territori complessi. Chi si impegna per il bene comune merita rispetto e tutela. Il presidente della Regione e tutta la giunta sono al fianco del sindaco e dell’amministrazione comunale di Montelepre. Lo Stato e la Regione Siciliana non arretrano di un millimetro nella difesa della legalità e della democrazia”.