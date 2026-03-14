Monza-Palermo, la diretta: le formazioni delle due squadre LIVE

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 15 Delli Carri, 13 Ravanelli, 3 Lucchesi; 26 Ciurria, 14 Obiang, 32 Pessina (C), 7 Azzi; 8 Hernani, 10 Cutrone; 37 Petagna.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 2 Brorsson, 11 Forson, 17 Keita, 21 Colombo, 24 Bakoune, 25 Alvarez, 27 Capolupo, 28 Colpani, 30 Caso, 47 Mota.
Allenatore: Bianco.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).
LA DIRETTA
La partita comincia alle 17.15. Seguila con noi.