 Monza Palermo diretta
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Monza-Palermo, la diretta: le formazioni delle due squadre LIVE

Segui con noi il match
SERIE B
di
1 min di lettura

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 15 Delli Carri, 13 Ravanelli, 3 Lucchesi; 26 Ciurria, 14 Obiang, 32 Pessina (C), 7 Azzi; 8 Hernani, 10 Cutrone; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Pizzignacco, 43 Strajnar, 2 Brorsson, 11 Forson, 17 Keita, 21 Colombo, 24 Bakoune, 25 Alvarez, 27 Capolupo, 28 Colpani, 30 Caso, 47 Mota.

Allenatore: Bianco.

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).

LA DIRETTA

La partita comincia alle 17.15. Seguila con noi.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI