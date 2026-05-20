Alessandra e Marta accomunate dallo stesso tragico destino

Due sorelle morte a pochi anni di distanza, entrambe prematuramente, e una famiglia travolta da un dolore che sembra non avere fine. A Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, la scomparsa di Alessandra Fanciulli, morta a 48 anni dopo una malattia scoperta soltanto poche settimane fa, ha riaperto una ferita mai rimarginata nella comunità dell’Argentario.

La tragedia arriva infatti due anni e mezzo di distanza dopo il decesso della sorella 44enne Marta, avvenuto a seguito di una patologia incurabile. Poco tempo dopo era morto anche il marito di Marta, stroncato da un infarto.

Com’è morta Alessandra Fanciulli

Alessandra Fanciulli avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 27 maggio. Negli ultimi giorni era ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, dove le sue condizioni si sarebbero aggravate rapidamente. Secondo quanto emerso, la donna aveva scoperto la malattia soltanto poco più di un mese fa. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente tra Porto Santo Stefano, dove era nata e cresciuta, e Albinia, località in cui lavorava in un supermercato ed era molto conosciuta.

Il messaggio pubblicato poco prima della tragedia

Nelle ultime ore in tanti hanno affidato ai social messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia Fanciulli. Proprio sui social Alessandra aveva condiviso lo scorso 5 marzo una foto in divisa dal luogo di lavoro. “Che la nuova avventura abbia inizio! E che Dio ce la mandi bona”, aveva scritto riferendosi al cambio di marchio del supermercato in cui lavorava.

La 48enne lascia un figlio di 18 anni

Alessandra lascia il figlio 18enne Elio, oltre a parenti, amici e colleghi che la ricordano come una donna forte, sorridente e determinata. Negli ultimi anni la famiglia aveva già affrontato il dolore devastante per la perdita della sorella Marta, morta anche lei in giovane età a causa di una grave malattia. Un doppio lutto che ha profondamente colpito l’intera comunità di Porto Santo Stefano.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA