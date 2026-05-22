Il genitore avrebbe dovuto portarla all'asilo ma una telefonata lo ha distratto

Una bambina di due anni è morta dopo essere rimasta chiusa per ore nell’auto del padre sotto il caldo soffocante della Spagna. La tragedia ha sconvolto la comunità di Brión, nel nord-ovest del Paese, dove la piccola sarebbe stata dimenticata all’interno della vettura mentre il genitore si trovava al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una distrazione che ha spezzato la routine quotidiana della famiglia.

La tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 20 maggio. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, il padre era uscito di casa insieme ai due figli. Dopo avere accompagnato il bambino più grande a scuola, avrebbe dovuto portare la figlia più piccola all’asilo nido. Una telefonata, però, lo avrebbe distratto facendogli perdere la normale scansione delle azioni quotidiane.

La bambina dimenticata in auto per ore

L’uomo, invece di raggiungere l’asilo, sarebbe tornato alla propria attività commerciale situata nello stesso edificio in cui vive la famiglia. La bambina sarebbe così rimasta involontariamente all’interno dell’auto per diverse ore. Le temperature elevate registrate negli ultimi giorni in Spagna avrebbero trasformato rapidamente l’abitacolo del veicolo in una trappola mortale.

La tragedia è emersa soltanto intorno alle 15. La madre della bambina si era recata all’asilo per andare a prendere la figlia, ma lì avrebbe scoperto che la piccola non era mai arrivata nella struttura. In quel momento i genitori hanno compreso cosa potesse essere accaduto e hanno immediatamente chiesto aiuto ai soccorsi.

I tentativi disperati di salvarla

Quando i sanitari sono arrivati sul posto, le condizioni della bambina erano già disperate. La piccola è stata trasferita rapidamente in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vicenda ha profondamente colpito l’intera comunità di Brión.

Dopo la tragedia, il Comune ha proclamato due giorni di lutto cittadino. Le bandiere resteranno a mezz’asta per due giorni. In una nota ufficiale, il consiglio comunale ha espresso le “più sentite condoglianze e tutto il nostro sostegno alla famiglia della bambina” mettendo “a loro disposizione tutte le risorse comunali necessarie in questo momento difficile”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA