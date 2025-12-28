Morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

La notizia diffusa dalla fondazione che porta il suo nome

Morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. Era il mito nazionale francese, l’unico che di questi tempi metterebbe d’accordo tutte le rissose anime della nazione.

Ad ottobre era stata ricoverata nell’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua villa La Mandrague a Saint Tropez.

In quei giorni, dopo la pubblicazione di una notizia sulla sua morte che obbligò la Bardot ad uscire dal silenzio, si parlò di un “intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia”. Qualche giorno

dopo, però, l’attrice rientrò nella casa di Saint-Tropez rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto bene – aveva detto – non so chi sia stato l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi”.