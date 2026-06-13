Il dramma si è consumato nel Padovano

La morte improvvisa di Clizia Ramazzotto, 39 anni, ha sconvolto la comunità di Carmignano di Sant’Urbano, in provincia di Padova, lasciando nello sgomento familiari, amici e conoscenti.

Una tragedia arrivata nel cuore della notte, senza alcun segnale che potesse far presagire un epilogo così drammatico. La donna è stata colpita da un malore improvviso nelle prime ore di domenica 7 giugno. Nonostante i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.

Il malore nella notte davanti ai familiari

Secondo quanto emerso, Clizia Ramazzotto si sarebbe sentita male intorno alle tre del mattino mentre si trovava nella propria abitazione insieme ai familiari.

La 39enne non soffriva di particolari problemi di salute e proprio per questo la notizia della sua morte ha lasciato increduli parenti, amici e conoscenti. In pochi minuti la situazione sarebbe precipitata, rendendo inutili tutti i tentativi di salvarle la vita.

Chi era Clizia Ramazzotto morta a seguito di un malore

Clizia Ramazzotto lascia il marito e tre figli. Casalinga, aveva scelto di dedicare il proprio tempo alla famiglia. Chi la conosceva la descrive come una donna presente, disponibile e sempre pronta a mettere gli altri davanti a se stessa.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nel paese, dove in tanti hanno voluto esprimere vicinanza ai familiari. Numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati al marito e ai tre figli, travolti da una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

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