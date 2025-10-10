Morta Cristina Gallo, la commozione di Mulè: “Addio amica e guerriera”

Il ricordo del vicepresidente della Camera

ROMA – “Cristina Gallo ci ha lasciati. È stata una mamma tenerissima, una moglie esemplare, un’insegnante innamorata. È stata una combattente irriducibile. Non il caso e neppure la fatalità hanno deviato il corso della sua esistenza: Cristina è diventata simbolo, suo malgrado, di uno di quei casi che si definiscono di malasanità. Pur essendo provata dalla sofferenza, non si è mai arresa. Ha combattuto la malattia e insieme una battaglia per cercare verità e giustizia. Ha combattuto soprattutto per aiutare gli altri”. Lo scrive sui canali social il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

“Sono stato al suo fianco e sono stato orgogliosamente il suo “moschettiere”, come mi ha ripetuto tante volte”, prosegue l’esponente di FI. “Oggi piango la morte di un’amica e di una implacabile guerriera dolcissima. Abbraccio Giorgio che con il suo amore è stato con i figli la vera àncora di Cristina. Per consegnare a tutti un briciolo della straordinaria persona che era – aggiunge ancora Mulè -, riporto un messaggio che ho ricevuto da Cristina quando era già consapevole che il suo destino era segnato: “purtroppo… se io avessi avuto il referto del mio banale fibroma subito non avrei avuto metastasi, non sarei stata al quarto stadio, con il rischio di morire… tuttavia il bene che ne verrà mi dà sollievo e spero ci sia anche giustizia. Speriamo tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce”. Addio, Cristina. Il tuo “moschettiere” – conclude – continuerà insieme a te la battaglia. Implacabile, stanne certa”.

Faraone: “Ha combattuto contro l’indifferenza”

“Stanotte se n’è andata dopo una lunga battaglia, e dopo una storia che non avrebbe dovuto mai diventare un ‘caso di malasanità’. Maria Cristina Gallo non ha combattuto solo contro un tumore raro e feroce. Ha combattuto contro l’indifferenza, contro i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che troppo spesso uccide più della malattia stessa”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, a proposito della scomparsa della professoressa di Mazara del Vallo che denunciò i ritardi nella consegna dei referti istologici da parte dell’Asp di Trapani.

“Per mesi ha atteso un referto istologico, otto mesi. E in quei mesi non ha smesso di parlare, di denunciare. Diceva: ‘Non mi faccio sopraffare dalla rabbia, perché è un sentimento distruttivo. Voglio promuovere il bene, dare senso a tutto questo male’. Maria Cristina non chiedeva vendetta, chiedeva giustizia. Oggi la salutiamo con dolore, ma anche con gratitudine. Perché nella sua voce, ferma e lucida fino alla fine, c’è il grido di tanti malati che non hanno voce. E sta a noi far sì che quel grido non resti inascoltato. Ciao Maria Cristina. La tua battaglia continua”, conclude.

Calenda: “Storia che ti fa vergognare di essere italiano”

Quella di Cristina Gallo – morta oggi a Mazara del Vallo – è “una storia che ti fa vergognare di essere italiano. Nella Sicilia di Schifani dove di sanità si discute solo per spartirsi le nomine, muore una signora che ha ricevuto l’istologico otto mesi dopo averlo fatto. Non è un caso isolato. Più di 3000 referti sono “spariti”. Commissariamo la sanità subito, Meloni. Non agire è una violazione dei diritti costituzionali dei siciliani”. Lo scrive in una nota il leader di Azione, Carlo Calenda.