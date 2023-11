È morta la figlia di Giorgio Perinetti, ex ds del Palermo: aveva 34 anni

La donna lottava contro una terribile malattia

MILANO – Gravissimo lutto per Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Palermo. È morta, infatti, la figlia Emanuela, all’età di 34 anni. La donna è deceduta in ospedale, dov’era ricoverata da qualche giorno a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute: lottava contro una terribile malattia.

Perinetti aveva già perso la moglie

Un altro dramma per Perinetti. L’indimenticato dirigente del Palermo, infatti, aveva già perso la moglie Daniela solo pochi anni fa, stroncata da un tumore al seno. Perinetti ha vissuto da vicino la tragedia della perdita di sua figlia, tornando a Milano nel pomeriggio per starle accanto.

Emanuela Perinetti Casoni da tempo viveva a Milano ed era un nota influencer e marketin manager nel mondo del calcio. Laureata alla Luiss di Roma, dove aveva conseguito anche un master, aveva iniziato a lavorare nel marketing e nella comunicazione nel settore bancario, per poi specializzarsi nel mondo sportivo.