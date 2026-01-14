È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione

Intervengono Giorgia Meloni ed Elly Schlein

E’ morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione con il governo Gentiloni, aveva 76 anni.

Prima della sua nomina al governo aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato.

“La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora. Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

“La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un’enorme perdita per tutta la comunità democratica. Nel corso della sua vita da politica, ministra dell’istruzione, sindacalista e femminista ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza. Si è battuta fino all’ultimo per l’eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale. Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti. Ci stringiamo ad Achille Passoni e ai suoi familiari, come a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene e che con lei hanno condiviso questo cammino”, sono le parole di cordoglio della segretaria del Pd Elly Schlein.