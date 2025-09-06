Lutto cittadino a Pantelleria per i funerali di Giorgio Armani

Tra l'isola e 'Re Giorgio' un legame indissolubile

PANTELLERIA (TRAPANI) – Il sindaco di Pantelleria (Trapani) Fabrizio D’Ancona per lunedì 8 settembre, giorno dei funerali di Giorgio Armani, ha proclamato il lutto cittadino. All’isola lo stilista, che di Pantelleria era cittadino onorario, era molto legato e nella sua villa di Gadir trascorreva parte delle vacanze estive.

Saracinesche abbassate a Pantelleria per Armani

Dalle 10 alle 11 le saracinesche degli esercizi commerciali rimarranno abbassate, mentre negli uffici pubblici sarà osservato un momento di raccoglimento. Nella giornata di lunedì, alle 18, a cala Gadir si terrà la cerimonia di commemorazione, con l’intervento del sindaco Fabrizio D’Ancona e un momento di preghiera con don Vito Impellizzeri.

Armani e Pantelleria, amore indissolubile

Un modo per evidenziare ancora una volta il grande legame di Giorgio Armani con Pantelleria. Un amore che aveva portato lo stilista a diverse donazioni in favore dell’isola, come una Tac fornita all’ospedale Nagar.

“Pantelleria si unisce così per onorare la memoria di Giorgio Armani, che con la sua visione e sensibilità ha rappresentato l’eleganza italiana nel mondo mantenendo un legame speciale con la nostra isola”, ha detto il sindaco ricordando lo stilista morto giovedì.