Morte le gemelle Kessler, trovate senza vita nella loro casa

Sulla loro scomparsa indaga la polizia

Morte a 89 anni le celebri gemelle Kessler. I loro corpi sono stati rinvenuti nella residenza di Grünwald, in Germania.

Alice ed Ellen Kessler, icone indiscusse dello spettacolo tedesco, sono state trovate prive di vita nella loro abitazione nella cittadina bavarese. In una intervista rilasciata a inizio anno avevano confidato il desiderio di riposare l’una accanto all’altra. Sulla loro scomparsa indaga la polizia.

Morte gemelle Kessler, il desiderio di essere sepolte insieme

La notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler ha scosso il mondo dello spettacolo. Le due sorelle, volti storici della scena artistica tedesca, sono state rinvenute senza vita nella loro casa di Grünwald. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle cause del decesso.

Le due artiste abitavano insieme dal 1986 in una casa bifamiliare con un unico ingresso condiviso. Secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani tedeschi, i corpi sono stati scoperti lunedì 17 novembre.

Le gemelle Kessler avevano svelato in un’intervista rilasciata alla “Bild” il loro desiderio di essere sepolte una accanto all’altra, nella stessa urna, insieme alla madre e al loro barboncino Yellow: “Unite nella morte. È così che vorremmo. Ed è ciò che abbiamo stabilito nei nostri testamenti”.

Chi erano le gemelle Kessler, morte insieme a 89 anni

Alice ed Ellen Kessler sono state due figure iconiche dello spettacolo europeo del dopoguerra. Nate nel 1936 a Nerchauer, in Germania, divennero celebri come ballerine, cantanti e intrattenitrici grazie alla loro eleganza, alla loro perfetta sintonia sul palco e a uno stile che le rese immediatamente riconoscibili.

Dopo aver iniziato la loro carriera nel corpo di ballo dell’Operetta di Lipsia, conquistarono notorietà internazionale esibendosi nei principali programmi televisivi e nei teatri più prestigiosi, soprattutto in Germania, Francia e Italia.

Negli anni Sessanta divennero star amatissime anche dal pubblico italiano grazie alle partecipazioni a show di grande successo, trasformandosi in un simbolo di classe, professionalità e spettacolarità. La loro immagine, sempre curata e identitaria, le rese icone pop e protagoniste della cultura televisiva dell’epoca.

