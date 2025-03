Belpasso, il tragico incidente: le lacrime per la morte di Simone

L'adolescente caduto dal tetto di un centro commerciale

CATANIA – Il giorno dopo è quello del lutto, della comunità che si risveglia e si rende conto che qualcuno se n’è andato. La difficoltà è, al momento, capire che cosa è successo: Simone D’Arrigo, sedici anni, è morto dopo essere volato giù da un lucernario del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, nel pomeriggio di sabato 8 marzo. Una caduta di quindici metri, i soccorsi e la corsa disperata al San Marco di Catania, la morte nella notte.

Il lutto

A dare voce alla comunità di Motta Sant’Anastasia, dove D’Arrigo viveva, è il sindaco Antonio Bellia: “Una tragedia questa sera che ha sconvolto tutti. Un giovanissimo che perde la vita è una notizia che non vorremmo mai sentire. Una telefonata che non vorremmo mai arrivasse. Siamo vicini alla famiglia”.

Ma il paese esprime il suo lutto anche su un forum online dedicato alla città. Molti i messaggi di condiglianze alla famiglia: “Tragedia, senza parole – scrive Cinzia – sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, riposa in pace piccolo”.

Anche Maurizio dà voce al sentimento di cordoglio comune: “Brutta nottata, brutta giornata, giorni pesantissimi, non ho mai pianto così tanto in vita mia, purtroppo più di dire mi dispiace e unirci al dolore familiare non possiamo. Dispiace dal profondo del cuore, è un amico di mio figlio”.

Paola scrive: “Sono sconvolta, Etnapolis è frequentato da tantissimi ragazzi il sabato sera e sentire certe notizie ti sconvolge sentite condoglianze alla famiglia”.

La morte di Simone D’Arrigo

Non sono ancora chiare le cause della morte di Simone D’Arrigo. Quello che si sa è che il ragazzo di 16 anni nella sera di sabato 8 marzo si trovava al centro commerciale Etnapolis e che a un certo punto è caduto da un lucernario, facendo un volo di 15 metri.

Con lui nel momento della caduta ci sarebbero stati alcuni suoi coetanei. Sul posto è arrivato subito il personale del 118, che ha trasferito d’urgenza D’Arrigo all’ospedale San Marco, ma il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Paternò. Tra gli aspetti da chiarire il perché il gruppo di giovani si trovasse sul tetto del centro commerciale.