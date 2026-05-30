 Casteldaccia morti in villa, confermata la condanna per sindaco e proprietario
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Morti Casteldaccia, confermata la condanna per il sindaco e proprietario

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Il 3 novembre del 2028 morirono nove persone
LA SENTENZA
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PALERMO – La corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto e Antonio Pace, proprietario della villetta dove il 3 novembre del 2018 morirono 9 persone nel corso di un’alluvione. È stata così confermata la sentenza di appello che ha condannato a due anni di carcere il sindaco e un anno e 10 mesi per il proprietario della villetta. Assolta l’architetto e responsabile della Protezione civile comunale Maria De Nembo.

Il 3 novembre 2018 la costruzione venne travolta dalle acque del fiume Milicia. Una trappola mortale per quanti si trovavano dentro.

Nella tragedia persero la vita Francesco Rughoo, Monia, Antonio, Marco, Federico e Rachele Giordano, assieme a Nunzia Flamia, Matilde Comito e Stefania Catanzaro. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la tragedia poteva essere evitata. I familiari delle vittime si sono costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Nino Pagano, Anthony De Lisi ed Enrico Tignini. 

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