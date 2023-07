Morto Aldo De Franchis, primo direttore dell’Ersu di Palermo

Dirigente regionale, traghettò 20 anni fa l'ex Opera universitaria nel nuovo ente per il diritto allo studio

PALERMO – E’ stato uno dei padri fondatori dell’ERSU Palermo nell’anno 2003. E’ deceduto questa mattina, a poco meno di 76 anni, Aldo De Franchis, dirigente regionale che traghettò venti anni fa l’ex Opera universitaria nel nuovo ente regionale per il diritto allo studio dove rimase fino all’anno 2012, avendo raggiunto il massimo di anni di servizio consentiti.

E’ stato un direttore dal forte tratto umano, con grande capacità manageriale, riuscendo sempre a motivare il personale nelle proprie funzioni, ma riuscendo al contempo a stare vicino – con grande capacità di ascolto – agli studenti che per più di 40 anni ha seguito ed aiutato nella loro vita universitaria.

“Un gentleman, ma anche un compagno di tante battaglie per i diritti dei più deboli, alcune condotte insieme”: così lo vuole ricordare il presidente di Ersu Palermo, Michele D’Amico”. “Per un gioco del destino – prosegue Michele D’Amico – mi ritrovo, oggi, a fare il presidente dell’Ente che lui ha contribuito a fare nascere 20 anni fa e sulle cui solide basi anche da lui costruite, nonostante le difficoltà causate dal mancato ricambio del personale in servizio, si riesce sempre a portare avanti il lavoro in favore del mondo studentesco cui Aldo De Franchis ha dedicato tutta la sua vita professionale. Ciao Aldo, ti abbraccio forte al mio cuore.”

“Personalmente e a nome di tutto il personale in servizio e in quiescenza che ha avuto modo di lavorare con Aldo De Franchis – sottolinea il direttore di Ersu Palermo, Ernesto Bruno – esprimo il cordoglio alla famiglia e contestualmente desidero sottolineare come tutto il personale lo ricordi ancora per le sue grandi doti umane”.