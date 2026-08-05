Lascia un figlio di 10 anni

Si chiamava Aldo Gullotti l’operaio morto nella mattinata di mercoledì 5 agosto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda del settore marmifero di Carrara. Originario di Milazzo, in provincia di Messina, aveva 44 anni ed era considerato un lavoratore di grande esperienza nel comparto del marmo. Lascia un figlio di 10 anni.

Incidente sul lavoro a Carrara, chi era la vittima

Aldo Gullotti era nato a Milazzo nel 1982 e da anni lavorava nelle aziende del distretto marmifero apuano, dove aveva maturato una lunga esperienza professionale. Colleghi e addetti ai lavori lo conoscevano come un operaio esperto, impegnato da tempo in uno dei comparti produttivi più importanti del territorio.

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