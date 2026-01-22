Aveva 85 anni, era malato da tempo

PALERMO – È morto Aldo Morgante, figura storica del teatro siciliano. Aveva 85 anni ed era malato da tempo. Di recente ha avuto delle complicazioni respiratorie.

La carriera di Aldo Morgante

Originario di Camastra, in provincia di Agrigento, oltre 50 anni di carriera, e la capacità di dare vita a due teatri, il Dante prima e Al Massimo poi, entrambi a Palermo. Con la sua compagnia stabile di operette ha girato l’Italia e il mondo.

Nella seconda metà degli anni Sessanta gli inizi come documentarista cinematografico. Dirige due film: “La civiltà dei Fenici in Sicilia” e “Gela ieri e oggi”.

I riconoscimenti all’estero

Uno degli impegni professionali più intensi e formativi è il Festival Pop di Palermo nelle tre edizioni ’70, ’71, ’72. Poi la direzione artistica di festival in Italia e all’estero

Nel Luglio del 1994, a New York, alla Columbia University, è stato insignito della laurea honoris causa in Entertainment Science, per i meriti nell’ambito della professione.

Sotto la sua presidenza e direzione artistica il Teatro Al Massimo è stato riconosciuto nel 2003 dal Ministero per i beni culturali come Teatro Stabile, unica realtà siciliana ad iniziativa privata.