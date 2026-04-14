Giuseppe Canuti aveva 59 anni. Lascia la compagna e due figli

Una partita di calcio giovanile si è trasformata in tragedia nel giro di pochi minuti. Un allenatore si è accasciato a bordo campo davanti ai ragazzi e agli spettatori, mentre i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo. Non ce l’ha fatta Giuseppe Canuti, 59 anni.

Il malore improvviso durante la partita

L’episodio si è verificato al campo sportivo di San Claudio di Corridonia, in provincia di Macerata. Era in corso la sfida tra gli allievi del San Claudio e quelli del Trodica Sport.

Al termine del primo tempo, subito dopo il fischio dell’arbitro, Giuseppe Canuti – allenatore dei padroni di casa – ha accusato un malore improvviso, accasciandosi nei pressi della panchina.

I tentativi di soccorso in campo

L’allarme è scattato immediatamente. In attesa dell’arrivo del personale del 118, due persone presenti a bordo campo sono intervenute praticando il massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore.

Una volta sul posto, i sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione per circa 45 minuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Gli accertamenti e l’intervento delle autorità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno informato il pubblico ministero di turno.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Macerata, dove resta a disposizione per eventuali ulteriori accertamenti.

Chi era l’allenatore Giuseppe Canuti

Giuseppe Canuti, residente a Morrovalle, lascia la compagna, Eva, e due figli, Lorenzo e Alessandro, entrambi calciatori. Nella sua vita aveva lavorato come ragioniere contabile senza mai abbandonare la passione per il calcio.

Oltre al ruolo di allenatore della categoria allievi, in passato era stato anche responsabile tecnico del San Claudio.

Il cordoglio della società sportiva

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, anche attraverso i canali social della società sportiva, che ha scritto: “Siate vicini a tutta la comunità e alla società sportiva in questa immane tragedia. Giuseppe è morto in campo all’intervallo della partita, preghiamo per tutti i suoi cari familiari”.

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