È morto Val Kilmer: attore di Top Gun, Batman forever e The Doors

Stroncato da una polmonite

L’attore statunitense Val Kilmer è morto ieri all’età di 65 anni. L’annuncio è stato dato dalla figlia. Kilmer combatteva un cancro alla gola diagnosticato nel 2014. È morto per una polmonite, sempre secondo la figlia Mercedes Kilmer.

L’attore era divenuto una star interpretando il tenente Tom Kazansky, alias “Iceman”, al fianco di Tom Cruise in Top Gun, nel 1986. La sua apparizione nella nuova versione di Top Gun: Maverick, nel 2022, fu la sua ultima sul grande schermo. Per questo ruolo, la sua voce fu generata dall’intelligenza artificiale a causa del suo cancro alla gola. Nel 1991 aveva anche interpretato la rockstar Jim Morrison nel biopic The Doors di Oliver Stone. Nel 1995 era stato Bruce Wayne in Batman Forever.