La tragedia durante un torneo di calcio

Un bambino di 7 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori da un castello gonfiabile sollevato improvvisamente da una violenta raffica di vento. È accaduto nel pomeriggio di sabato 9 maggio durante un torneo giovanile di calcio nel centro sportivo di Hamme, in Belgio. La vittima è Jean Kylian Essombe.

Il bambino si trovava dentro il castello gonfiabile

Il castello gonfiabile installato vicino al campo da gioco per intrattenere i bambini sarebbe stato sollevato dal terreno e trascinato in aria per diversi metri. Jean Kylian Essombe si trovava all’interno della struttura in quel momento. Il bambino sarebbe stato sbalzato fuori dal gonfiabile prima di precipitare violentemente al suolo.

Altri tre bimbi in ospedale

Il piccolo è stato soccorso immediatamente dal personale presente e successivamente trasferito in ospedale in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, è morto poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri tre bambini, trasportati in ospedale per accertamenti e cure mediche.

Aperta un’indagine

La Procura belga ha aperto un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno verificare se il castello gonfiabile fosse stato fissato correttamente al terreno e se durante l’evento fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza previste per le installazioni all’aperto.

La morte del bambino ha sconvolto la comunità locale. Il torneo è stato immediatamente sospeso mentre il sindaco di Hamme ha proclamato il lutto cittadino. “È una tragedia che colpisce al cuore la nostra comunità”, hanno dichiarato gli organizzatori della manifestazione.

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