L'incidente in Val Gardena

È finita in tragedia l’escursione in bicicletta di Andreas Tonelli, mountain biker estremo e influencer morto a 48 anni a seguito di un incidente. Noto per le sue prodezze in sella e seguito da oltre 120mila persone sui social, l’altoatesino è deceduto dopo essere precipitato per 200 metri.

È stato ritrovato senza vita in un canalone nei pressi di Vallelunga, in Val Gardena (Alto Adige), dopo ore di ricerche condotte nella notte tra martedì e mercoledì. Andreas Tonelli era uscito nel tardo pomeriggio per un giro in quota, come era solito fare.

Il video condiviso sui social prima della tragedia

L’ultimo segno della sua attività è stato un video condiviso tra le sue Instagram Stories intorno alle 19:15. La clip lo ritraeva sorridente, con la bici in spalla, sulla vetta del Piz Duleda a 2.905 metri di altitudine. Poi il silenzio.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 21, quando un amico, preoccupato per il mancato rientro, ha cercato di rintracciarlo e ha allertato i soccorsi. Le operazioni di ricerca, condotte dal Soccorso alpino e dall’elicottero dell’Aiut Alpin, sono andate avanti fino all’una di notte, quando il corpo del biker è stato avvistato in una zona impervia.

Andreas Tonelli (Foto Instagram)

Chi era il biker estremo morto in Val Gardena

Le condizioni meteorologiche, con pioggia intensa e temperature rigide, hanno reso ancora più difficoltose le operazioni di recupero della salma, che si sono concluse solo la mattina seguente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Selva di Val Gardena, i carabinieri e il servizio di assistenza psicologica d’emergenza per supportare gli amici presenti.

Oltre che per le imprese ciclistiche, il mountain biker estremo morto in Val Gardena era noto anche per la sua capacità di organizzare viaggi su due ruote in ogni angolo del mondo e per la sua passione per la fotografia. Andreas Tonelli era una figura molto amata nella comunità outdoor. Il suo ultimo tour si è interrotto nel cuore delle Dolomiti che tanto amava.

