Bimbo morto in ospedale: aperta l’inchiesta

La madre del piccolo sostiene che il figlio sia morto per un batterio contratto nell'ospedale San Marco di Catania

1' DI LETTURA

MESSINA – La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Bandieramonte, 4 anni, deceduto nel reparto di Rianimazione di Chirurgia pediatrica del Bambin Gesu’ che si trova all’interno dell’ospedale ‘San Vincenzo’ di Taormina (Messina). La salma e’ stata posta sotto sequestro e verra’ disposta l’autopsia. Sul caso ha svolto i primi accertamenti il commissariato di Taormina. Non e’ chiaro se proceda d’ufficio o se ci sia stata una denuncia da parte della famiglia. La madre del piccolo sostiene che il figlio sia morto per un batterio contratto nell’ospedale San Marco di Catania in cui era stato ricoverato per disturbi intestinali.