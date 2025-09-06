 Dodicenne morto dopo le dimissioni dall'ospedale: l'indagine
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Dodicenne morto dopo le dimissioni dall’ospedale, indagate le pediatre

L'ipotesi al vaglio è di omicidio colposo
TORINO
di
1 min di lettura

TORINO- Due pediatre dell’ospedale di Chivasso (Torino) sono indagate per la morte di un 12enne avvenuta all’ospedale Regina Margherita di Torino nel febbraio 2024.

Il ragazzino era stato dimesso tre volte in poche ore dal pronto soccorso chivassese: le pediatre, come rivela l’edizione locale del quotidiano La Stampa, sono indagati per omicidio colposo nell’esercizio della professione sanitaria.

L’iscrizione nel registro degli indagati risulta necessaria per permettere lo svolgimento dell’incidente  probatorio richiesto dalla procura di Ivrea. La valutazione riguarderà sia la documentazione clinica sia i campioni biologici per chiarire se ci sono stati negligenze o errori nella gestione medica.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI