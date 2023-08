Morto Francesco Alberoni, lutto nel mondo della cultura

Alberoni, noto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi, era nato a Piacenza il 31 dicembre del 1929.

Il sociologo, giornalista e scrittore, Francesco Alberoni, é morto ieri sera all’età di 93 anni a Milano. Era ricoverato da alcuni giorni al Policlinico per problemi renali.

Alberoni, noto in tutto il mondo per i suoi studi sui movimenti collettivi e i processi amorosi, era nato a Piacenza il 31 dicembre del 1929. Docente di sociologia all’università di Milano dal 1964, si è occupato di comunicazioni di massa, di fenomeni migratori, di partecipazione politica in Italia. Tra i suoi libri, ‘Innamoramento e amore’, tradotto in 25 lingue. (foto da Facebook)