Fu tra i primi ad intuire il potenziale dei vini siciliani

Martedì 2 settembre è morto Franco Picone, maestro del vino e titolare dell’omonima e storica enoteca palermitana. Pioniere del buon bere nel capoluogo siciliano, si è spento all’età di 95 anni.

Franco Picone rappresentava la terza generazione alla guida dell’enoteca che già nel dopoguerra aveva una sede a Palermo. Negli anni, la cantina è diventata un punto di riferimento per gli amanti del vino.

Il post per i suoi 90 anni: “Ecco il mio elisir di lunga vita”

A Franco Picone va il merito di essere stato tra i primi ad intuire il potenziale dei vini siciliani. Nel 2009, in occasione del suo 90esimo compleanno festeggiato in piena pandemia, sulla pagina Facebook dell’Enoteca Picone era apparsa la sua “ricetta per l’elisir di lunga vita”.

“Sono Franco Picone, sono nato a Misilmeri 90 anni fa e voglio darvi la mia ricetta di come si può arrivare splendidamente a così tante vendemmie – si legge nel post – Intanto ho avuto la fortuna che madre natura mi ha dotato di una sana e robusta costituzione che ho saputo ‘alimentare e innaffiare’ con vino buono, l’alcool preserva”.

“Non mi sono mai privato di nulla – aveva svelato – sono sempre stato curioso e pieno di vita e tengo ancora voglia di guardare le cose e vedere come va a finire. Ho girato il mondo, ho incontrato tanta gente è ho parlato con tutti, per arricchirmi di tutto quello che non conoscevo e che ho avuto la fortuna di infilare dentro una valigia e portarlo via con me, con la lungimiranza di utilizzarlo per poter fare grandi cose”.

“Sono un uomo che ha vissuto e che continua a vivere, per ora agli arresti domiciliari come tutti, così colgo l’occasione per augurare buona Pasqua con un brindisi ai miei figli Giacomo, Nicola, Angela e Rossella, i miei 10 nipoti Francesco, Flavio, Dario, Isabella, Enrico, Giorgio, Virginia,Giulia, Claudia, Manlio, i 3 pronipoti Cesare Eduardo, Marco, Sofia, i miei collaboratori e tutti i clienti, amici e produttori che in 90 anni non sono stati pochi”, aveva concluso.

Morto Franco Picone, cordoglio e funerali

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franco Picone spicca quello del DiVino Festival Castelbuono: “La sua profonda conoscenza e la sua passione per il mondo enogastronomico sono state riconosciute a livello nazionale con il premio come ‘enotecaro storico’ di Slow Food, ricevuto a Torino nel 2010 oltre al nostro premio ricevuto nello stesso anno”.

I funerali di Franco Picone si svolgeranno venerdì 5 settembre, alle 10, nella chiesa di Sant’Espedito, in via Nicolò Garzilli.