Gabriele Frizzo, ingegnere meccanico, aveva 52 anni

Gabriele Frizzo è stato colto da un malore mentre si allenava in provincia di Padova ed è morto a 52 anni. L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 11 marzo, intorno alle 21.15, all’interno della palestra McFit di Tencarola, nel territorio comunale di Selvazzano Dentro. La sua scomparsa ha lasciato sgomenta un’intera comunità.

Padova, Gabriele Frizzo è stato subito soccorso

La vittima è Gabriele Frizzo, ingegnere meccanico impiegato in un’azienda della provincia di Venezia. In quel momento si trovava nella struttura sportiva insieme alla moglie Daniela, infermiera di professione. Durante l’allenamento l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo.

Il personale della palestra è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi, mentre veniva allertato il 118. In pochi minuti sono giunti sul posto un’ambulanza e l’automedica, con i sanitari che hanno proseguito le manovre di rianimazione già iniziate all’interno della struttura.

Per tentare di ripristinare l’attività cardiaca è stato utilizzato anche il defibrillatore. Nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvargli la vita.

La vittima non aveva patologie pregresse

Gabriele Frizzo lascia la moglie Daniela e due figlie. Sembra che l’uomo non soffrisse di patologie pregresse.

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