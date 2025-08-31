Lutto nella sanità palermitana: è morto il professor Gaspare Parrinello

Si è spento il pioniere delle terapie contro lo scompenso cardiaco

È morto la notte scorsa il professor Gaspare Parrinello, figura di spicco della medicina palermitana e punto di riferimento per la comunità scientifica e accademica internazionale.

Il Policlinico “Paolo Giaccone” ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il coraggio con cui ha affrontato una lunga malattia, senza mai rinunciare alla speranza.

Morto Gaspare Parrinello, la carriera

Docente associato di Medicina Interna all’Università di Palermo, Gaspare Parrinello ha lavorato per decenni come dirigente medico nell’ex Clinica Medica I. Successivamente ha svolto la stessa mansione nella UOC di Medicina Interna con Stroke Care. Negli ultimi anni aveva assunto la guida della UOSD di Medicina Interna e Farmacovigilanza.

Grande esperto nello studio dello scompenso cardiaco e delle terapie diuretiche, insieme al professor Paterna dell’Università di Palermo e al dottor Pietro Di Pasquale dell’ospedale Ingrassia, è stato tra i pionieri di un nuovo approccio terapeutico allo scompenso cardiaco refrattario, basato sull’uso di alte dosi di furosemide endovenosa e soluzioni saline ipertoniche.

Una metodica che, con alcune modifiche, è stata successivamente adottata e riconosciuta dalle principali società scientifiche internazionali.

Parrinello ha svolto i suoi impegni fino all’ultimo

Instancabile e appassionato, il professor Parrinello ha portato avanti fino all’ultimo i suoi impegni di docente e ricercatore. Allo stesso tempo ha mantenuto vivo il legame con la professione medica, a cui era profondamente devoto. La sua carriera è stata caratterizzata da dedizione, competenza e spirito di servizio.