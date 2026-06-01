Giovanni Candiano lascia la moglie e una bimba di pochi mesi

Pozzallo a lutto per la tragica scomparsa di Giovanni Candiano. Appassionato di moto e vicepresidente del T-Max Club Pozzallo, il giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato 31 maggio lungo la statale 115 Gela-Licata durante un’uscita con gli altri membri del club. L’impatto con un’auto gli è stato fatale. Sull’incidente sono in corso accertamenti.

Giovanni Candiano era molto conosciuto a Pozzallo

La comunità di Pozzallo è sotto choc per la morte di Giovanni Candiano, per tutti Gianni. L’uomo, che avrebbe compiuto 35 anni a luglio, lascia la moglie Luisa e una bimba nata pochi mesi fa. Qualche giorno fa aveva festeggiato il terzo anniversario di matrimonio dedicando parole d’amore alla consorte sui social. Sui social sono in tanti a ricordare Giovanni Candiano e ad esprimere vicinanza alla sua famiglia.

Il cordoglio sui social

“Doveva essere una giornata di divertimento, una passione che ci unisce, raduni, tanta amicizia, risate, divertimento e invece tutto finisce lì su quella maledetta strada senza vita, un dolore straziante, tanta sofferenza fra di noi…Mi mancheranno le tue risate, la tua felicità, la tua voglia di vivere, i tuoi saluti già da lontano. Mi mancherai tu”, scrive un amico di Giovanni Candiano morto a 34 anni in un incidente sulla statale 115 Gela-Licata.

“Persone come lui non se ne vanno mai davvero”

“Ci sono persone che non se ne vanno mai davvero, perché lasciano un pezzo di anima in chi resta. Oggi per noi manca una persona immensa. Gianni Candiano è cresciuto insieme a noi. Ci ha preso per mano, ci ha sostenuto in ogni momento e ha impresso un segno che il tempo non potrà mai cancellare. Trovare le parole giuste oggi è impossibile, fa troppo male. Ci mancherai in modo indescrivibile”, recita un altro messaggio.

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